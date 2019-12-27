На Одесчине студент найден повешенным в общежитии

В Измаиле студента нашли повешенным в общежитии вуза / deswork.net

В Измаильском государственном гуманитарном университете, который находится в городе Измаил Одесской области, найден повешенным 20-летний студент.

Студента обнаружили повешенным в одной из комнат общежития, которое находится на ул. Репина, сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

Агентство узнало, что на теле погибшего не нашли следов насильственной смерти, и он якобы оставил предсмертную записку.

Правоохранители полагают, что студент покончил с собой, его тело направили на экспертизу. Начато производство по ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Корабельном районе Николаева 11-летний школьник свел счеты с жизнью - выбросился из окна многоэтажки. СМИ узнали, что причина самоубийства - нежелание делать уроки.