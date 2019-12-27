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Назначение Венедиктовой в ГБР: кто зайдет в Раду от Слуги народа

27 декабря 2019, 13:37

Александр Санченко в списке Слуги народа на парламентских выборах шел под 137-м номером.

Александр Санченко
Александр Санченко / Фейсбук А.Санченко

В случае сложения нардепом от Слуги народа Ириной Венедиктовой депутатского мандата ее место в парламенте должен занять директор по связям с госорганами (Government relations) и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

В избирательном списке Слуги народа на парламентских выборах он был указан 137-м номером.

О новом месте работы для Санченко рассказала заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

"Между тем, Александру Санченко, приготовиться - работа в Раде уже ждет!", - написала она в Facebook.

Читайте такжеОтставка Трубы: Зеленский дал "зеленый свет" перезагрузке ГБРСанченко родился в 1988 году в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента.

Основатель всеукраинского конкурса красоты, сообразительности и таланта СтудМис Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований депутата Ирину Венедиктову.

Верховная Рада ГБР Слуга народа конкурс касоты Atlas Weekend Ирина Венедиктова Александр Санченко
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