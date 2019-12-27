Назначение Венедиктовой в ГБР: кто зайдет в Раду от Слуги народа

Александр Санченко / Фейсбук А.Санченко

В случае сложения нардепом от Слуги народа Ириной Венедиктовой депутатского мандата ее место в парламенте должен занять директор по связям с госорганами (Government relations) и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

В избирательном списке Слуги народа на парламентских выборах он был указан 137-м номером.

О новом месте работы для Санченко рассказала заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

"Между тем, Александру Санченко, приготовиться - работа в Раде уже ждет!", - написала она в Facebook.

Читайте такжеОтставка Трубы: Зеленский дал "зеленый свет" перезагрузке ГБРСанченко родился в 1988 году в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента.

Основатель всеукраинского конкурса красоты, сообразительности и таланта СтудМис Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований депутата Ирину Венедиктову.