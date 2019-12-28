Под Киевом пьяный горе-отец до смерти забил своего 4-летнего сына

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве ребенка / УНИАН

В селе Ольшанка Васильковского района Киевской области на улице нашли жестоко избитого 4-летнего мальчика.

Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение больницы, рассказали в полиции Киевщины.

"С многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, перелома ребер, перелома костей черепа был доставлен в реанимационное отделение. Однако медикам не удалось спасти ему жизнь, и от полученных травм 4-летний ребенок умер", - говорится в сообщении.

При проведении неотложного обыска по месту жительства отца ребенка работники полиции обнаружили и изъяли одежду, обувь со следами бурого цвета, похожими на кровь.

По подозрению в нанесении смертельных побоев мальчик полицейские задержали его отца - 44-летнего мужчину. Однако он ничего не смог объяснить работникам полиции.

/ kv.npu.gov.ua

Задержанный утверждал, что ничего не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составляло 1,57 промилле.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине подростки забили насмерть бездомного.