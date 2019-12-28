Под Киевом пьяный горе-отец до смерти забил своего 4-летнего сына

От полученных травм 4-летний ребенок умер в больнице.
В селе Ольшанка Васильковского района Киевской области на улице нашли жестоко избитого 4-летнего мальчика.
Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение больницы, рассказали в полиции Киевщины.
"С многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, перелома ребер, перелома костей черепа был доставлен в реанимационное отделение. Однако медикам не удалось спасти ему жизнь, и от полученных травм 4-летний ребенок умер", - говорится в сообщении.
При проведении неотложного обыска по месту жительства отца ребенка работники полиции обнаружили и изъяли одежду, обувь со следами бурого цвета, похожими на кровь.
По подозрению в нанесении смертельных побоев мальчик полицейские задержали его отца - 44-летнего мужчину. Однако он ничего не смог объяснить работникам полиции.
Задержанный утверждал, что ничего не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составляло 1,57 промилле.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине подростки забили насмерть бездомного.