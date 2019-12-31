  1. Главная
  3. Украина

В Киеве в заброшенном доме нашли семью с двумя маленькими детьми: подробности

31 декабря 2019, 00:52

Семья из Тернопольской области поселилась в чужом аварийном доме.

Семья жила в аварийном доме
Семья жила в аварийном доме / пресс-служба Национальной полиции

В Голосеевском районе Киева в заброшенном доме жила семья с двумя маленькими детьми. Отмечается, что жилье является аварийным и не подключено к электричеству, водоснабжению или отоплению.

Правоохранители обнаружили семью в доме на улице Цимбалов Яр, состояние которого несет угрозу здоровью и жизни людей. Полицейские составили на родителей административный протокол о невыполнении родительских обязанностей, а детей 2016 и 2018 годов рождения отправили в больницу.

По данным правоохранителей, в указанном доме жила женщина, но несколько месяцев назад она умерла. Сообщается, что новые жильцы приехали из Тернопольской области. Дальнейшую судьбу семьи решат госорганы.

Как ранее сообщал Главред, в селе Ольшанка Васильковского района Киевской области на улице нашли жестоко избитого 4-летнего мальчика.

фото дети Голосеевский район Тернопольская область
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве в заброшенном доме нашли семью с двумя маленькими детьми: подробности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:21
Что будет с курсом после Нового года: банкиры дали оптимистичный прогноз
00:52
В Киеве в заброшенном доме нашли семью с двумя маленькими детьми: подробности
00:29
Мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы – открытки и тексты смешные
00:00
31 декабря – какой сегодня праздник: с Новым годом – от примет до меню
30 декабря, понедельник
23:40
Тренер Руиса опроверг прекращение общения с подопечным
23:29
Долгожданный транзит газа: Украина и Россия подписали договор на 5 лет Видео
23:24
Жуткий взрыв в испанской церкви: 14 человек получили ранения с ожогами
23:12
"Любой дагестанец приземлил бы Макгрегора на асфальт": отец Хабиба раскритиковал американца
22:46
Это работает: назван действенный способ загадать желание на Новый год 2020
22:42
Европейский топ-клуб на украинском поблагодарил болельщиков за поддержку
22:12
Допинг-скандал с Бесединым: УЕФА вскоре рассмотрит дело
22:05
"Себя в обиду не давали": освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о заключении
21:56
Глава Укрзализныци Кравцов объявил об уходе с занимаемой должности
21:47
Сборная Украины поздравила болельщиков с Новым годом Видео
21:47
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовный капкан и семейная драма
21:46
"Вопрос нескольких месяцев": Гончарук пролил свет на ситуацию с МВФ
21:32
Обмен пленными: в ООН озадачены передачей боевикам экс-беркутовцев
21:30
"Тяжелые решения": Британия после обмена пленными сделала выпад в сторону РФ
21:23
Лучшие рецепты на Новый год 2020: от класснючих салатов до вкуснейших тортов Видео
21:18
"Плейбой": Тайсон взбудоражил поклонников сменой имиджа
21:13
Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета сделал громкое заявление
21:04
Россия обменяет крымских пленных на воду - адвокат
21:00
Блондинка-порнозвезда засветила свои прелести на сексуальных фото Фото
20:52
В Кабмине рассказали о судьбе украинской гривны в 2020 году
20:48
Не из Шахтера и Динамо - стал известен лучший тренер УПЛ 2019 года
20:32
"У меня не было глаза": Евгений Плющенко получил травму на льду
20:24
"Криминальное прошлое": в аннексированном Крыму схватили двух украинцев
20:18
Емельяненко - Джексон: стали известны гонорары бойцов
20:03
Судья Топ-модели показал участницу без лифчика на пикантном фото
20:00
Прически на Новый год: красивые прически на короткие волосы своими руками фото Фото
19:50
Ракицкий далек от политики - тренер Зенита
19:47
Он уходит? Кремль показал редкие фото Путина и подвел итоги за 20 лет Фото
19:31
"Это п*здец!": Дорофеева ела с сосков и пила водку Видео
19:20
"Расизм раздражает": Неймар отреагировал на скандал в матче Шахтер - Динамо
19:01
"Бандеровцы 30 лет сосут соки из России": "лох" Пушков упрекнул Киев в борьбе за контракт с Москвой
19:00
"Удалось": в РФ похвастались "достижениями" на украинском Донбассе
18:50
Барселона нашла неожиданную замену своему тренеру
18:32
В Киеве экстренно закрыли станцию метро Крещатик: что произошло
18:24
"Севилья не знала, что делать": экс-тренер Днепра вспомнил финал Лиги Европы-2014/15
18:14
Кабинет министров дал добро Нафтогазу на подписание двух соглашений с Газпромом Видео
18:09
RuTube начал экзаменовать пользователей на знание рекламы Видео
17:58
Шерон Стоун забанили на сайте знакомств
17:53
Европейский топ-клуб может сменить владельца
17:29
"Хороша, бестия": голенькая Ирина Шейк показала грудь
17:23
Милевский переоделся в Деда Мороза и подарил подарки болельщикам Видео
17:20
Женская стрижка боб – самая модная стрижка 2020 года: как укладывать, фото Фото
17:10
"Прекращение огня": Меркель и Макрон сделали заявление после обмена пленными
16:56
Селедка под шубой классическая, изысканная и шикарная: крутые рецепты
16:55
"Не надо зазнаваться": Форвард сборной Украины объяснил свои скандальные слова о России Видео
16:50
Все пленные подвергались пыткам в Украине: в "ДНР" подняли волну беспокойства Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять