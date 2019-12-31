В Киеве в заброшенном доме нашли семью с двумя маленькими детьми: подробности

Семья жила в аварийном доме / пресс-служба Национальной полиции

В Голосеевском районе Киева в заброшенном доме жила семья с двумя маленькими детьми. Отмечается, что жилье является аварийным и не подключено к электричеству, водоснабжению или отоплению.

Правоохранители обнаружили семью в доме на улице Цимбалов Яр, состояние которого несет угрозу здоровью и жизни людей. Полицейские составили на родителей административный протокол о невыполнении родительских обязанностей, а детей 2016 и 2018 годов рождения отправили в больницу.

По данным правоохранителей, в указанном доме жила женщина, но несколько месяцев назад она умерла. Сообщается, что новые жильцы приехали из Тернопольской области. Дальнейшую судьбу семьи решат госорганы.

Как ранее сообщал Главред, в селе Ольшанка Васильковского района Киевской области на улице нашли жестоко избитого 4-летнего мальчика.