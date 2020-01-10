Потепление и снег: синоптик предупредил об изменении погоды в Киеве

В субботу в Киеве потеплеет, спрогнозировал синоптик / УНИАН

Синоптик спрогнозировал, что в пятницу, 10 января, в Киеве днем максимальная температура составит +3 градуса, а в субботу, 11 числа, - +5.

В пятницу в столице днем будет дождь, а в субботу - днем и ночью ожидается снег и мокрый снег, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По его данным, что в воскресенье и понедельник, 12-13 января, в Киеве не прогнозируется мокрая погода.

Погода в Киеве 10-13 января:

Прогноз погоды на 10 января: днем +1…+3 градуса;

Прогноз погоды на 11 января: ночью 0…+2, днем +3…+5;

Прогноз погоды на 12 января: ночью 0…+2, днем +1…+3, без осадков;

Прогноз погоды на 13 января: ночью -1…+1, днем +3…+5, без существенных осадков.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 10 января в Украину свой атмосферный фронт зашлет циклон, центр которого находится недалеко от Дании. Эксперт предупредила, что фронт принесет в нашу страну дождь и мокрый снег.