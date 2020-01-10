Потепление и снег: синоптик предупредил об изменении погоды в Киеве

Погода в Киеве в воскресенье будет сухая, сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптик спрогнозировал, что в пятницу, 10 января, в Киеве днем максимальная температура составит +3 градуса, а в субботу, 11 числа, - +5.
В пятницу в столице днем будет дождь, а в субботу - днем и ночью ожидается снег и мокрый снег, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По его данным, что в воскресенье и понедельник, 12-13 января, в Киеве не прогнозируется мокрая погода.
Погода в Киеве 10-13 января:
- Прогноз погоды на 10 января: днем +1…+3 градуса;
- Прогноз погоды на 11 января: ночью 0…+2, днем +3…+5;
- Прогноз погоды на 12 января: ночью 0…+2, днем +1…+3, без осадков;
- Прогноз погоды на 13 января: ночью -1…+1, днем +3…+5, без существенных осадков.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 10 января в Украину свой атмосферный фронт зашлет циклон, центр которого находится недалеко от Дании. Эксперт предупредила, что фронт принесет в нашу страну дождь и мокрый снег.