Синоптик предупредила о неприятных погодных сюрпризах

Украине грозят погодные неприятности, предупредила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине на следующей неделе - 20-26 января - будет теплой.

Во второй половине недели станет больше осадков и ветра, предупредила эксперт в Facebook.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что 20 января ночью на большей части территории нашей страны температура составит -2…-4 градуса, а днем - +1…+3.

Синоптики отметили, что погода в Украине будет сухая. В Киеве 20 января ночью прогнозируется -2…-4 градуса, а днем - 0…+2.

Украине грозят погодные неприятности, предупредила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло прогнозировал, что на Крещение 2020 в нашей стране будет аномально теплая погода, днем ожидается плюсовая температура.