"Взрывной день": офицер ВСУ рассказал о смертельном провале боевиков

На Донбассе ликвидированы два "мотострелка ДНР", поделился "Штирлиц".
На востоке Украины в пятницу, 17 января, боевики понесли потери в результате подрыва на своем неизвестном взрывном устройстве.
В результате подрыва уничтожены два члена "5-й отдельной мотострелковой бригады" самопровозглашенной "ДНР", написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram.
По его данным, также в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен один "мотострелок" псевдореспублики.
Напомним, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, ссылаясь на сведения разведки, сообщали, что на Донбассе за 2019 год уничтожены 619 боевиков, а более 930 - травмированы и ранены.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.