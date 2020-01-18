"Взрывной день": офицер ВСУ рассказал о смертельном провале боевиков

На востоке нашей страны понесла потери "5-я отдельная мотострелковая бригада" самопровозглашенной "ДНР", сообщил офицер ВСУ / УНИАН

На востоке Украины в пятницу, 17 января, боевики понесли потери в результате подрыва на своем неизвестном взрывном устройстве.

В результате подрыва уничтожены два члена "5-й отдельной мотострелковой бригады" самопровозглашенной "ДНР", написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram.

По его данным, также в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен один "мотострелок" псевдореспублики.

Напомним, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, ссылаясь на сведения разведки, сообщали, что на Донбассе за 2019 год уничтожены 619 боевиков, а более 930 - травмированы и ранены.