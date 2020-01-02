В разведке назвали потери боевиков за 2019-й: сотни - уничтожены

На Донбассе в 2019-м уничтожены 619 боевиков, сообщили в разведке / Скриншот

На Донбассе на протяжении 2019 года были уничтожены более 600 боевиков, а свыше 900 - ранены и травмированы.

На востоке нашей страны ликвидированы 619 боевиков, а травмированы и ранены - 939, сообщил в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные разведки.

По сведениям разведки, также на Донбассе в 2019-м были уничтожены 110 единиц вооружения и военной техники противника.

"…потери российско-оккупационных войск в течение 2019 года составили: необратимые - 619 человек; ранеными и травмированными - 939 человек…", - отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-центре штаба ООС сообщали, что с 1 по 15 декабря на Донбассе уничтожены 22 боевика, а еще 22 противника - получили ранения.

Напомним, украинская сторона обвиняет боевиков в том, что они осуществляют обстрелы на Донбассе. Защитники Украины открывают ответный огонь.