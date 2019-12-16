В разведке раскрыли декабрьские потери боевиков на Донбассе

На востоке Украины на протяжении первой половины декабря - с 1 по 15 число - потери боевиков составили 44 человека.

На Донбассе уничтожены 22 противника, сообщил в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные разведки.

По сведения разведки ООС, на востоке нашей страны были ранены 22 боевика.

"…с 1 по 15 декабря потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека. 22 оккупанта - ликвидированы…", - отмечается в сообщении.

Ранее украинская сторона обвиняла боевиков в нарушении режима тишины на Донбассе. Защитники нашей страны открывают ответный огонь.

Напомним, офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан сообщил, что 27 ноября на Донбассе на мине подорвались члены "4-й отдельной мотострелковой бригады" самопровозглашенной "ЛНР".

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.