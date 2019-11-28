"Штирлиц" рассказал о фиаско "мотострелков ЛНР"

На востоке Украины в среду, 27 ноября, понесла потери "4-я отдельная мотострелковая бригада" самопровозглашенной "ЛНР".

"Мотострелки" псевдореспублики подорвались на мине, поделился в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

По его данным, в результате подрыва на мине пострадали шестеро членов "4-й бригады ЛНР".

"Потери российско-оккупационных войск 27.11.2019 г. составили - санитарные (300-е, раненые) - шесть ("4 омсбр"). Подрыв на мине", - поделился "Штирлиц".

Ранее Анатолий Штефан сообщал, что 18 ноября на Донбассе был уничтожен боевик "9-го отдельного полка морской пехоты" так называемой "ДНР" и террорист из "3-й отдельной мотострелковой бригады" квазигосударства.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.