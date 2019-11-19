"Получили особый статус": "Штирлиц" раскрыл новые потери боевиков

В понедельник на Донбассе ликвидированы два боевика "ДНР", написал Анатолий Штефан "Штирлиц" / УНИАН

На Донбассе в понедельник, 18 ноября, были уничтожены два боевика, один - член "9-го отдельного полка морской пехоты" самопровозглашенной "ДНР", а второй - член "3-й отдельной мотострелковой бригады" псевдореспублики.

В понедельник были ранены два боевика, поделился в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц" - позывной).

По данным "Штирлица", ранения получили члены "9-го отдельного полка морской пехоты" квазигосударства.

В понедельник на Донбассе ликвидированы два боевика "ДНР", написал Анатолий Штефан "Штирлиц"

В соцсети потроллили уничтоженных боевиков. "Вот и эти двое получили свой надлежащий особый статус", - поделился мнением Sergiy Parhomenko. "Кобзон (умерший российский певец Иосиф Кобзон, поддерживал боевиков - Ред.) заботится о своих", - написала Наталия Любинина.

Ранее в пресс-центре операции Объединенных сил, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что на Донбассе с 8 по 15 ноября были уничтожены 12 боевиков, а еще 16 - получили ранения.