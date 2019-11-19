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"Получили особый статус": "Штирлиц" раскрыл новые потери боевиков

19 ноября 2019, 21:44

На Донбассе в понедельник ранены "морпехи ДНР", сообщил офицер украинской армии.

Анатолий Штефан Штирлиц написал, что в понедельник на Донбассе ликвидированы два боевика ДНР
В понедельник на Донбассе ликвидированы два боевика "ДНР", написал Анатолий Штефан "Штирлиц" / УНИАН

На Донбассе в понедельник, 18 ноября, были уничтожены два боевика, один - член "9-го отдельного полка морской пехоты" самопровозглашенной "ДНР", а второй - член "3-й отдельной мотострелковой бригады" псевдореспублики.

В понедельник были ранены два боевика, поделился в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц" - позывной).

По  данным "Штирлица", ранения получили члены "9-го отдельного полка морской пехоты" квазигосударства.

Анатолий Штефан Штирлиц написал, что в понедельник на Донбассе ликвидированы два боевика ДНР
В понедельник на Донбассе ликвидированы два боевика "ДНР", написал Анатолий Штефан "Штирлиц"

В соцсети потроллили уничтоженных боевиков. "Вот и эти двое получили свой надлежащий особый статус", - поделился мнением Sergiy Parhomenko. "Кобзон (умерший российский певец Иосиф Кобзон, поддерживал боевиков - Ред.) заботится о своих", - написала Наталия Любинина.

Ранее в пресс-центре операции Объединенных сил, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что на Донбассе с 8 по 15 ноября были уничтожены 12 боевиков, а еще 16 - получили ранения.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс боевики ДНР потери Иосиф Кобзон Анатолий Штефан Штирлиц
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