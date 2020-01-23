Арахамия рассказал, есть ли план освобождения Донбасса силой оружия

Давид Арахамия / УНИАН

Давид Арахамия, руководитель фракции Слуга народа (политсилы президента Зеленского) в украинском парламенте (ранее рассказавший, кто оплатил поездку делегации нардепов из Киева на форум в Давос) выразил сомнения по поводу существования плана по возвращению временно оккупированных россиянами и территорий Донбасса.

Нардеп заявил, что официальный Киев делает все возможное, чтобы добиться мирного урегулирования войны на Донбассе.

"Мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон погибают люди. Поэтому будем делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы остановить, в первую очередь прекратить огонь и после этого совместно наработать дальнейшие шаги", — заявил Арахамия.

Напомним, несколько дней назад замсекретаря СНБО Украины, генерал Сергей Кривонос, заявил о том, что ВСУ должны быть готовы к сценарию полномасштабного силового освобождения временно оккупированных районов Донбасса. Однако, по его словам, запуск такого сценария невозможен без проведения некоторых подготовительных мероприятий - мощного усиления давления на Россию, развития системы теробороны на Украине, а также максимального усиления армии.