"Какого черта ЛГБТ-пропаганда": в Виннице участников тренинга облили маслом и засыпали перьями

Скриншот

В субботу, 1 февраля неизвестные сорвали в Виннице тренинг, посвященный освещению ЛГБТ тематики.

При этом ворвавшиеся в зал, где проходило мероприятие, облили участников маслом и засыпали перьями.

Как рассказали в пресс-службе областной полиции, мероприятие проходило в гостинице Подолье и было организовано общественной организацией Винницкое агентство журналистских расследований.

Полиция начала досудебное расследование по признакам ст. 171 УК Украины (препятствование законной журналистской деятельности) и ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство). За совершение этих правонарушений законодательством предусмотрена ответственность - до 4-х лет лишения свободы.

Как уточняет винницкое издание Vinnitsa.info, около 10:30 в гостиницу Подолье ворвались молодчики и напали на участников закрытого мероприятия. Они препятствовали проведению мероприятия и угрожали организаторам указывая, что это "сборище ЛГБТ" и "подобных мерам не место в Виннице".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове во время ЛГБТ-марша произошли столкновения.