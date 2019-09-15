В Харькове во время ЛГБТ-марша произошли столкновения

Радикальные приверженцы традиционных отношений в балаклавах и масках напали на участников прайда.
В воскресенье, 15 сентября, в центре Харькове произошли столкновения во время марша ЛГБТ-сообщества Харьков Прайд Марш 2019.
При этом радикальные приверженцы традиционных отношений в балаклавах и масках напали на участников прайда. Молодчики избивали оппонентов прямо у здания облсовета, а им пыталась препятствовать полиция.
Кроме того, в колонну участников марша противники прайда бросали яйца.
Также противники марша развернули плакаты "Папа, мама, дети, дом! Украина не Содом!", "За традиционные семейные ценности" и другие.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове экс-нардепа Александра Дония облили зеленкой.