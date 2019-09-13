"Намазали вавку на гей-тусовке": в Харькове экс-нардепа облили зеленкой

В Харькове представители правых организаций атаковали главу Центра исследований политических ценностей и арт-объединения Остання барикада Александра Дония.

Радикалы облили его зеленкой перед началом лекции Толерантность, как национальная идея.

"Впервые меня в жизни облили зеленкой. Повредили глаз.

Люди, которые думают, что они борются за Украину. А на самом деле они уничтожают Украину изнутри. Не понравилось слово "толерантность" в украинской национальной идее.

Это то, о чем я пишу и говорю. Внутренняя агрессия помогает Путину колоть и колошматить Украину. Хотелось бы, чтобы глаз выздоровел", - прокомментировал инцидент Доний в Facebook.

Читайте также"Плеснул зеленкой, плюнул в лицо": в Крыму напали на депутата ГосдумыВ то же время на странице харьковского Правого сектора уточняется, что Доний подвергся нападению перед акцией представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Донию намазали вавку на гей-тусовке", - подчеркивается в сообщении ПС в Facebook.

Радикалы утверждают, что их не пустили на лекцию организаторы, после чего произошел конфликт.

"На скандального Олеся Дония, который вызвался быть лектором на ЛГБТ тусовке, вылился флакон зеленки. Видимо, он хотел тем показать, что он тоже легко меняет цвета за деньги грантодателей", - добавили правосеки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове одиозному сепаратисту плеснули зеленкой в лицо.