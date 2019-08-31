В Одессе марш за права ЛГБТ-сообщества закончился столкновениями, есть задержанные

В субботу, 31 августа, в Одессе прошел Марш равенства за права представителей ЛГБТ-сообщества.

При этом полиция составила административные протоколы на троих задержанных во время Марша, сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"В отношении трех лиц составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст.173 КоАП). Других правонарушений не допущено", - сказали в отделе.

Отмечается, что во время шествия участников акции Одесса-Прайд 2019 в центре города полицейские и нацгвардийцы следили за правопорядком и безопасностью всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений.

"Единичные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и правоохранителями сразу же прекращались. Благодаря профилактическим мерам столкновения между участниками и противниками акции удалось избежать", - подчеркивают в полиции.

Напомним, 23 июня в Киеве прошел Марш равенства КиевПрайд 2019.