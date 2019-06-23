Марш Равенства в Киеве: закрыли метро, везли дерьмо и в АП сделали важное заявление

23 июня, в воскресенье, в столице Украины проходит Марш равенства КиевПрайд 2019.

Отметим, что часть центральных улиц в связи с маршем перекрыли уже в субботу, а полиция усилила свою работу. Периметер проведения КиевПрайда охраняют около 2 тысяч правоохранителей и нацгвардейцев.

Закрыли метро из-за Марша

С самого утра 23 июня в Киеве закрыли на вход и выход четыре ключевые станции метро: Дворец спорта, Льва Толстого, Золотые ворота и Театральную. Эти станции работают только как пересадочные.

Как попасть на Марш равенства

Присоединиться к Маршу можно только в двух местах – у метро Золотые ворота и у метро Университет. Там на входах всех желающие обязаны пройти специальные рамки с металлодетекторами.

Кто против Марша равенства

Ультраправые против Марша. Так, Bellingcat Monitoring Project в своем микроблоге в Тtwitter сообщили, что члены украинских ультраправых и групп Традиция и порядок, Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против КиевПрайда. В свою очередь, националисты из С14 заверили, что не планируют нападать на участников ЛГБТ-парада.

Контракция Марша равенства

На контракцию Марша равенства планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах. Противники Марша планировали забросать фекалиями участников КиевПрайда и представителей полиции, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, полиция провела чуть не целую спецоперацию ночью, 23 июня.

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить презервативы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "говнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил Крищенко, передает Громадське.

Что думают о Марше в АП

Утро 23 июня в Администрации президента разродились заявлением, в котором сказано, что "не может быть привилегий или ограничений по разным признакам". Также в АП настояли, что полиция должна не допустить столкновений.

"Президент является гарантом прав и свобод человека. Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а, следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное.

Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинский в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша".

Отметим, что заявление АП не удовлетворило граждан в Сети.

"Який жалюгідний текст))) Так і не вистачило сміливості в першому абзаці написати "за ознакою сексуальної орієнтації". Приховалися за "тощо")))Нема ніякого протистояння прихильників і противників маршу! Є громадяни України, які згідно згаданої вами Конституції реалізують свої права, і ті, хто збирається перешкоджати їм в цьому, вчиняти дії, які підпадають під дію ККУ", - отметила Olga Bulieieva.

Напомним, ранее были атакованы посетители кинопоказа в рамках КиевПрайда. В Киеве в помещении платформы культурных инициатив Изоляция молодчики в балаклавах напали на посетителей кинопоказа, который проходил в рамках КиевПрайда 2019 в поддержку ЛГБТ-сообщества.