Суд "обломал" пытавшегося запретить КиевПрайд нардепа Мосийчука

Игорь Мосийчук / УНИАН

Окружной административный суд Киева вернул исковое заявление нардепа Игоря Мосийчука, требовавшего запретить проведение Марша равенства КиевПрайда.

Соответствующее сообщение было опубликовано, в среду, 19 июня, представителями пресс-службы суда.

"Рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд", постановил - вернуть ее истцу", − говорится в тексте.

В суде также заявили о том, что Мосийчуку исковое заявление возвратили из-за несоблюдения требований, которые были предусмотрены кодексом административного судопроизводства.

Напомним, ранее нардеп Игорь Мосийчук пришел на телеэфир в нетрезвом состоянии. Звонивших в студию возмущенных зрителей политик в ответ называл "уродами".