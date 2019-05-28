Нардеп Мосийчук пришел на эфир пьяным: зрители звонили с возмущениями

Мосийчука заподозрили в злоупотреблении спиртным перед публичными выступлениями / Фото: скриншот из видео

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук пришел на телеканал ZIK в нетрезвом состоянии для участия в прямом эфире с участием телезрителей.

Во время трансляции публика заметила, что политик пьян. Активные зрители писали о своих наблюдениях в комментариях, а некоторые звонили и открыто говорили об этом нардепу.

"По моему мнению, Мосийчук находится в нетрезвом состоянии у вас в студии", - во время звонка в студию заявил мужчина.

"Вы можете оценивать, как угодно. Я нахожусь в состоянии, в каком я есть", - ответил на критику политик.

Затем Мосийчук заявил, что "все эти уроды, которые звонят и рассказывают: "Нетрезвое состояние, идиот, дурак" и тому подобное. Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи дай им понимания…. Не будем уточнять, из какого центра, но мы все понимаем из какого".

Ведущий попросил нардепа уважительно относится к телезрителям.

"Просто человек позвонил, сказал, вы там такой-сякой. Я скажу откуда его попросили позвонить, чтобы дискредитировать меня. Вот и все", - заявил Мосийчук.

Напомним, Мосийчук рассказал о конфликтах с отдельными членами Радикальной партии, из-за которых он покинул политсилу.