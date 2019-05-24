"Баба с воза": Ляшко заявил о выходе Мосийчука из Радикальной партии

24 мая 2019, 20:45

Игорь Мосийчук рассказал о конфликтах с отдельными членами Радикальной партии.

Мосийчук
Игорь Мосийчук / УНИАН

Народный депутат Игорь Мосийчук покинул Радикальную партию, заявил лидер партии Олег Ляшко.

"Я хочу вас проинформировать, что Игорь народный депутат Украины, но в вашей студии сегодня он не будет представлять Радикальную партию. Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком. Он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я поздравляю его с этим решением, баба с воза - кобыле легче", - заявил Ляшко в эфире в эфире NewsОne.

Сам Мосийчук заявил, что к выходу из Радикальной партии его подвигли серьезные идеологические разногласия, а также конфликты с отдельными членами команды.

Читайте такжеДепутат Мосийчук на Тернопольщине избил газетой чиновника: опубликовано видео"Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю.

Не имею ни оснований, ни желания для любой вражды, или противостояния. Иду с уважением и благодарностью, и обещаю, что какая бы не сложилась ситуация в стране и политике, никогда не скажу плохого слова в адрес партии и ее представителей", - написал Мосийчук в Facebook.

Он также добавил, что определяюсь, относительно дальнейших действий.

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Ранее сообщалось, что Игорь Мосийчук подрался с политологом Александром Семченко в прямом эфире.

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Радикальная партия Олег Ляшко Игорь Мосийчук
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