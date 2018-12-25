"Набил рожу кремлевскому пропаганд*ну": Мосийчук объяснил, почему напал на Семченко в прямом эфире

Игорь Мосийчук утверждает, что напал на врага Украины / Скриншот видео с youtube.com

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук утверждает, что в прямом эфире одного из телеканалов бил не политолога, блогера и журналиста, а "врага украинского государства" — Александра Семченко.

Пришлось "набить рожу и изгнать из эфира кремлевского пропаганд*на", написал политик на своей странице в Facebook.

"Семченко не политолог, блогер и тем более не журналист! Он ретранслирует исключительно мнения кремлевской пропаганды, восхваляет "ДНР" и "ЛНР", постоянно унижает Украину, насмехается над украинскими воинами и, в том числе павшими, Голодомором и его жертвами, героями Небесной сотни...", — отметил Мосийчук.

Нардеп для подтверждения своих слов опубликовал скриншоты. "Внимательно посмотрите на эти скриншоты и прекратите откровенного идейного врага украинского государства называть политологом, блогером и журналистом! Он враг!!! И бил я врага, а не политолога или журналиста!", — добавил политик.

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"…если ее (реакции — Ред.) не будет, то свое слово обязательно скажут неизвестные патриоты...", — подчеркнул Мосийчук. Ранее сообщалось, что Игорь Мосийчук и Александр Семченко подрались в прямом эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NewsOne. Нардеп набросился на эксперта с тростью.