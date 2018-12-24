Нардеп Мосийчук в прямом эфире напал с тростью на политолога Семченко

Мосийчук атаковал Семченко тростью / Фото: скриншот из видео

В прямом эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NewsOne подрались народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко.

"Я утверждаю, что у вас в эфире сидит российский пропагандист, который работает за российские деньги. Более того, работает за деньги Кадырова. Сейчас он сидит напротив меня…", - заявил Мосийчук в эфире политического ток-шоу.

Радикал утверждал, что политолог посещает в Лукьяновском СИЗО киллера, который стрелял в Амину Окуеву, которая впоследствии была убита.

"В принципе душевнобольными должны заниматься психиатры ...", - начал говорить Семченко.

Нардеп хотел покинуть эфир, однако по просьбе ведущего Вячеслва Пиховшека остался и продолжил говорить обвинения в адрес оппонента.

"Сейчас на меня пять минут лили ушаты дерьма. Этот душевнобольной человек, который непонятно как оказался в Верховной Раде", - сказал Семченко.

Политолог не успел договорить, как Мосийчук набросился на него с тростью, с которой постоянно ходит после ранения, сопровождая атаку нецензурной бранью.

Семченко с Мосийчуком упали на пол и начали бить друг друга. Их разняли участники программы и сотрудники телеканала. После этого Мосийчук изъявил желание показать в телефоне Пиховшеку материалы, которые якобы еще являются тайной следствия.

"Эта информация еще нигде не обнародована. Это материалы следствия", - уточнил парламентарий.

Впоследствии ведущий попросил политолога покинуть студию. Семченко попросил Пиховшека переслать ему видео драки. Затем политолог ушел с эфира, а Мосийчук занял свое место, и программа продолжилась.

Ранее сообщалось о том, что депутат Игорь Мосийчук на Тернопольщине избил газетой чиновника.