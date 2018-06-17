КиевПрайд еще не начался, а уже есть жертвы: активисты показали, как их избила палками полиция. Фото

Организация С14 у себя в Facebook написала, что правоохранители применили против них силу, когда те пришли в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения "Марша равенства".

"Мирный санкционированный митинг националистов и представителей религиозных общин против ЛГБТ-парада жестко разогнали тактики Зозули и необеркут", – сообщили националисты.

По их словам, активисты прибыли в центр города, где должен состояться "Марш равенства", еще с вечера, а утром их "окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом".

По их данным, задержаны около 20 человек, при этом многие травмированы.

Напомним, в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта из-за проведения "Марша равенства". Действовать изменения будут до окончания всех мероприятий.

Как сообщалось, "Марш равенства" начинается в воскресенье в 9:00 возле Национальной оперы. Певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) сообщила, что пойдет на ежегодный гей-парад.