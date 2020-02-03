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В Киеве загадочно вспыхнула электричка, опубликованы фото с места ЧП

3 февраля 2020, 23:20

Пожар в Киеве произошел сегодня днем.

В Киеве сегодня горела электричка - Новости Киева
В Киеве горела электричка / Скриншот с kyiv.dsns.gov.ua

В понедельник днем, 3 февраля, в Святошинском районе на ул. Качалова в вагонном депо произошел пожар в вагоне электрички.

Спасатели узнали о пожаре в электричке в 13:24, а ликвидировали возгорание в 13:56, сообщили в Главном управлении ГСЧС в столице.

По данным ведомства, на месте чрезвычайного происшествия пожарные выяснили, что огонь вспыхнул в туалете промежуточного вагона и распространился на тамбур. Причина пожара пока неизвестна - ее выясняют.

"В результате пожара повреждены туалет, закопчены помещения тамбура и частично - вагона, сидения не повреждены. К тушению пожара были привлечены пять единиц основной и специальной техники, а также 23 человека личного состава Киевского гарнизона", - добавили в ГСЧС.

Пожар в электричке в Киеве - фото с места ЧП

  • В Киеве горела электричка Скриншот с kyiv.dsns.gov.ua
  • В Киеве горела электричка Скриншот с kyiv.dsns.gov.ua
  • В Киеве горела электричка Скриншот с kyiv.dsns.gov.ua
  • В Киеве горела электричка Скриншот с kiev.informator.ua

Напомним, в конце января в Киеве произошел пожар в здании Министерства культуры, которое находится на ул. И. Франко, 19, людей эвакуировали. В ГСЧС сообщали, что в Минкульте горел архив.

новости Киева пожар электричка
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