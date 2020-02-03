В Киеве загадочно вспыхнула электричка, опубликованы фото с места ЧП

Пожар в Киеве произошел сегодня днем.
В понедельник днем, 3 февраля, в Святошинском районе на ул. Качалова в вагонном депо произошел пожар в вагоне электрички.
Спасатели узнали о пожаре в электричке в 13:24, а ликвидировали возгорание в 13:56, сообщили в Главном управлении ГСЧС в столице.
По данным ведомства, на месте чрезвычайного происшествия пожарные выяснили, что огонь вспыхнул в туалете промежуточного вагона и распространился на тамбур. Причина пожара пока неизвестна - ее выясняют.
"В результате пожара повреждены туалет, закопчены помещения тамбура и частично - вагона, сидения не повреждены. К тушению пожара были привлечены пять единиц основной и специальной техники, а также 23 человека личного состава Киевского гарнизона", - добавили в ГСЧС.
Пожар в электричке в Киеве - фото с места ЧП
Напомним, в конце января в Киеве произошел пожар в здании Министерства культуры, которое находится на ул. И. Франко, 19, людей эвакуировали. В ГСЧС сообщали, что в Минкульте горел архив.