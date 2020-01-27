В Киеве загорелся Минкульт, опубликованы фото и видео

Сегодня в Минкульте произошел пожар / facebook.com/MNS.GOV.UA

В понедельник, 27 января, в Киеве произошел пожар в здании Министерства культуры (ул. И. Франко, 19), людей эвакуировали.

Пожар произошел в подвальном помещении здания, говорится на странице ГСЧС Украины в Facebook.

В ведомстве добавили, что в Минкульте в 10:14 из-за пожара на последнем этаже (здание трехэтажное) произошло задымление.

В ГСЧС отметили, что к ликвидации пожара привлечены 30 сотрудников и десять единиц техники.

Позже появилась информация, что в Минкульте загорелся архив.

Сегодня в Минкульте произошел пожар / facebook.com/MNS.GOV.UA

Пожар в Минкульте: видео с места происшествия

Напомним, в конце ноября 2018 года в Подольском районе Киева на ул. Межигорская, 11 горело здание здании Министерства финансов, были эвакуированы 20 человек. В ГСЧС сообщили, что в Минфине горели электрокабеля.