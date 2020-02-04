"Культура общения - из прошлого": социолог ответил Богуцкой за "деда"

Елизавета Богуцкая / Фейсбук Е.Богуцкой

Известный социолог, доктор философских наук, профессор, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха прокомментировал пренебрежительные высказывания о нем народного депутат от Слуги народа Елизаветы Богуцкой.

Он посоветовал начинающему политику в ходе полемики соблюдать элементарные правила культуры общения, а также ни в коем случае не переходить на личности.

"Для меня это неприятное, но, кстати, это второстепенное дело. Здесь только одно - это уровень культуры", - подчеркнул социолог в комментарии Громадському.

Он считает, что полемика может горячей и упорной, однако никогда не стоит в запале дискуссии переходить на личности.

"Особенно переходить на определенные признаки - по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее. Это уже в мире все порядочные люди давно поняли. И прошлым является именно вот такой подход - когда человек говорит, что "этот дед стоит и что-то говорит". Какая разница - кто говорит? Потому важно - что говорит... Такая культура общения - из прошлого. И это я хочу подчеркнуть - что можно быть формально молодым по возрасту, а по культуре - быть в далеком прошлом, в средневековье. И это надо, чтобы люди понимали - что это не зависит от возраста... ", - добавил Головаха.

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Напомним, ранее Богуцкая в посте в Facebook назвала Головаху "каким-то Евгением Ивановичем" из позапрошлого века. Впоследствии нардеп извинилась, однако перепутала фамилию Головахи.