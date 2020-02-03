"Обидела социолога, перепутала фамилии": Богуцкая дважды прокололась в Сети

Елизавета Богуцкая обидела социолога, потом извинилась, но указала не его фамилию / УНИАН

Нардеп от партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Елизавета Богуцкая в Сети обидела человека - назвала "каким-то Евгением Ивановичем" из позапрошлого века известного социолога.

Народная избранница в понедельник, 3 февраля, в Facebook признала свою вину и извинилась перед социологом, но перепутала фамилии.

Богуцкая назвала "каким-то Евгением Ивановичем" профессора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгения Головаху, а в посте сначала принесла свои извинения Евгению Ивановичу Головко. Позже народная избранница исправила ошибку.

"Несколько дней назад я написала пост про Дмитрия Дубилета (министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет - Ред.) в программе Шустера (журналист Савик Шустер, программа Свобода слова - Ред.). Его оппонента назвала каким-то Евгением Ивановичем из позапрошлого века. Оказалось, что это очень известный социолог Головаха. И выходит, что я обидела человека, назвав его "каким-то, из далекого прошлого" и "совком". Приношу свои извинения Евгению Ивановичу Головахе", - говорится в исправленном варианте поста.

Пост Елизаветы Богуцкой, в котором она назвала Евгения Головаху Головко:

Напомним, поздно вечером 31 января Елизавета Богуцкая в соцсети написала, что в программе Савика Шустера "какой-то Евгений Иванович", дедушка пытается рассказать Дмитрию Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись.