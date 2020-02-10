"Инфицирование": в Сеть слили учебники по истории "ДНР" для 5 класса

"ДНР" / УНИАН

Боевики "ДНР" отличились пропагандой, которую навязывают детям в школе. Так, в ходе "урока" истории "республики" ученикам рассказывают реальные события российской оккупации в свете пропаганды.

"Чтобы ни у кого не было иллюзий, смотрите на учебники в Дирляндии для детей 5 класса. Тем, кому в начале войны было 12-14 лет, уже стоят в строю российско-оккупационных войск с оружием против Украины. Это реальность. Инфицирование уже идет шесть лет, а лечение растянется на десятки лет. Выводы делайте сами", – написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале.

При этом он опубликовал фото тех самых учебников, в которых рассказывается о "желании жителей Донбасса создать собственное государство", о бойцах ВСУ, развязавших войну, "не менее жестокую, чем в 1941-м", а президентов Украины обвинили в "укрощении" Донбасса.

В то же время, себя боевики представили, как борцов "за сотрудничество с другими странами государство".

Как ранее сообщал Главред, на оккупированном Донбассе Россия устроила раздачу своих паспортов воспитанникам опекунов и приемных семей.