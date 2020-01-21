РФ раздает двуглавые паспорта детям-сиротам на оккупированном Донбассе

РФ раздает свои паспорта на оккупированном Донбассе / УНИАН

На оккупированном Донбассе Россия устроила раздачу своих паспортов воспитанникам семьей опекунов и приемных семей.

Как передает Радио Свобода, в дополнение к российским паспортам дети получили еще "документы" террористических "республик".

"Шесть воспитанников семьи опекунов и приемных семей в Должанском, что на Луганщине, получили документы РФ", - подчеркивается в сообщении.

По словам бывшего специалиста по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец, Украина пока не может этому противостоять.

Она добавила, что пока не существует ни одной процедуры, чтобы дети смогли заменить такие "паспорта" на украинское документы.

Читайте такжеПолучили вожделенный паспорт России: в "ЛНР" озвучили шокирующие данные

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ДНР" устроили облавы: задержанных с паспортами Украины отправляют в кутузку.