Облавы в Донецке: задержанных с паспортами Украины отправляют в кутузку – соцсети

В "ДНР" устроили облавы прямо на улицах / 24 Канал

В оккупированном Донецке на улицах останавливают людей для проверки документов, а тех, кто носит с собой паспорт Украины, забирают в "полицию" для проверки документов.

Один из очевидцев сообщил о том, что 6 января после 20:00 его задержали для проверки документов. Причиной стало то, что при себе он имел украинский паспорт.

"Я с товарищами (4 парня, 2 девушки) прогуливался по Н-ному району Н-ного города республики. Автомобиль "Лада 2110" без опознавательных знаков полиции подъехал к нам вплотную, из него вышли двое сотрудников в форме. Не называя фамилии и должности, не предъявив удостоверения, мужчины попросили нас показать документы, удостоверяющие личность. Четверо из нас с паспортами "ДНР" были свободны. У двоих, включая меня, были паспорта Украины, и нам приказали сесть в автомобиль и проехать в горотдел", - пишет житель Донецка в Telegram-канала dontel.

По его словам, в "полиции" ему заявили о том, что украинский паспорт не является удостоверением для подтверждения личности в "ДНР".

Кроме того, при оформлении "нарушения" у задержанных также переписывают контакты из мобильных телефонов, а также снимают отпечатки пальцев и делают 2 фото в базу.

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При этом сами "полицейские" в разговоре откровенно говорят о том, что выполняют "план по задержанию", при этом им необходимо ежедневно доставлять в отделение для проверки не менее 5 человек.

Напомним, ранее в Российской Федерации отчитались о паспортизации оккупированных территорий Донбасса. По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, всего в "ЛНР" и "ДНР" раздали около 125 тысяч российских паспортов.