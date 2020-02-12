Запретить "слугу": в суд поступил необычный иск

Слуга народа / УНИАН

В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием запретить слова "слуга" в названии партии. Истец утверждает, что данное слово является антисоциальным и коммунистическим

В пресс-службы суда отметили, что истец просит обязать Минюст принять "индивидуальный правовой Акт" в отношении партии Слуга народа, который запретит использовать слово "слуга" в названии партии.

Кроме того, он просит признать суд бездействие Минюста, потому что вовремя не запретили использование данного слова. При этом партия Слуга народа в иске является третьим лицом.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.

Как ранее сообщал Главред, что экс-глава Госбюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора ГБР.