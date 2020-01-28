"Незаконный указ": Труба подал в суд на Зеленского

Роман Труба / РБК

Экс-глава Госбюро расследований Роман Труба, назвавший уголовное производство против него местью Порошенко, подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований.

Об этом экс-глава ведомства написал в Telegraм-канале. "Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение. Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, еще правовую оценку", - написал он.

Как ране сообщалось, Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство против Трубы, в отношении которого ранее открыло дело и НАБУ.

Читайте такжеКуча нарушений: Ирина Венедиктова рассказала о проблемах в ГБР при Трубе

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.