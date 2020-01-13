У Рябошапки открыли дело против Трубы: в чем обвиняют

Роман Труба / РБК

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство против экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, в отношении которого ранее открыло дело и НАБУ.

Об открытии дела против Трубы сообщил депутат партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко, который направил запрос в Офис генпрокурора. В ответе указано, что 13 декабря было начато досудебное расследование по статье 343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия).

Вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

"Записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон. В этом случае просто увольнения с должности – недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов – это дело чести для правоохранителей", – написал нардеп в Facebook.

Напомним, 3 декабря 2019 года монобольшинство Верховной Рады поддержало президентский законопроект о перезагрузке ГБР - № 2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.