Монобольшинство в Раде уволило главу ГБР Романа Трубу

Роман Труба лишился должности директора ГБР/ РБК

В среду, 3 декабря, Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований". В день вступления закона в силу досрочно прекратятся полномочия нынешнего директора ГБР Романа Трубы.

В целом, за проект закона отдали свои голоса 250 народных депутатов, 224 из них - от Слуги народа, два депутата ОПЗЖ, один голос дала группа За будущее, 18 депутатов Голоса, 5 внефракционных.

К законопроекту было подано более 300 поправок. Одно из главных новшеств – поправка №318, которая предусматривает разрешение переходить без конкурса в ГБР тем следователям и прокурорам, которые занимались расследованием дел Майдана в Генпрокуратуре.

Кроме того, теперь ГБР будет будет не центральным органом исполнительной власти, а государственным правоохранительным органом. Также определены случаи, в которых президент Украины получил право уволить директора ГБР, и усилился парламентский контроль за деятельностью Госбюро расследований.

В соответствии с законом, директор ГБР назначается президентом по представлению конкурсной комиссии, работу которой будет обеспечивать не секретариат Кабмина, а Офис президента. Заседания конкурсной комиссии будут транслировать не на правительственном сайте, а президентском.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. В этот же день досрочно прекратятся полномочия директора ГБР Романа Трубы, его первого заместителя и заместителя. В течение пяти рабочих дней президент назначит временно исполняющего обязанности директора ГБР.

Кроме того, в течение 30 дней правительство и парламент должны определить своих представителей в конкурсной комиссии. Еще 14 дней дали Офису президента, чтобы сформировать конкурсную комиссию. У Комиссии будет еще 60 дней для проведения конкурса на должность директора ГБР. Таким образом, Госбюро получит полноценного директора без отметки "и.о." примерно через 3,5 месяца после отставки Романа Трубы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал перезагрузить руководство Госбюро расследований.

"Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются. Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - написал Зеленский 3 декабря в Telegram-канале.

Как сообщал Главред, НАБУ задержало бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в 2014-2015 годах Игоря Щербину. Его подозревают в вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов. СМИ называют Щербину близким соратником директора ГБР Романа Трубы - в свое время он был заместителем Щербины в управлении ГПУ. По словам Трубы, он узнал из новостей о том, что его бывший коллега за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и заявил, что он "открыт для работы со следствием.