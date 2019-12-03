После задержания Щербины Зеленский настаивает на перезагрузке ГБР

Щербину и его сообщника задержали после получения ими первого транша взятки в 75 тыс. долларов / Фейсбук Б.Санина

Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в 2014-2015 годах Игоря Щербину. Его подозревают в вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов.

Детективы задержали и возможного сообщника Щербины – им оказался предприниматель в сфере строительства. По данным следствия, Щербина при посредничестве предпринимателя требовал от одной из столичных компаний-застройщиков 150 тысяч долларов взятки, а в обмен якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства в отношении компании.

"Их задержали после получения ими первого транша в 75 тыс. долларов из оговоренных 150 тыс. долларов", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

На данный момент решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

СМИ называют Щербину близким соратником директора ГБР Романа Трубы - в свое время он был заместителем Щербины в управлении ГПУ. Директор Госбюро расследований уже отреагировал на задержание. По его словам, он узнал из новостей о том, что его бывший коллега за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР.

"Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении", - написал Труба в своем Telegram-канале.

Директор ГБР также заявил, что не знает, пытался ли кто-то заработать на Госбюро, и отметил, что открыт для работы со следствием.

"Я не знаю, действительно есть ли уголовное производство и или кто-то пытался заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги - ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований", - написал Труба.

Тем временем президент Владимир Зеленский назвал подозрение Щербины во взяточничестве еще одним аргументом в пользу необходимости перезагрузить руководство Госбюро расследований. Глава государства прзвал Верховную Раду принять законопроект № 2116 о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).

"Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются. Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Напомним, 27 ноября в Киеве задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом контрабанды". Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение Альперину. 29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Вадиму Альперину в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог. Срок ареста назначили до 25 января, а залог определили в размере 70 млн грн. 2 декабря стало известно, что Альперин вышел из СИЗО.