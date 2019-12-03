"Бабушка дала в долг": "крестный отец контрабанды" Альперин вышел из СИЗО

Альперин / Фото: V_Zelenskiy_official

Одесский предприниматель Вадим Альперин, которого называют королем контрабанды, вышел из Следственного изолятора. Об этом он сам написал в Facebook.

По решению Высшего антикоррупционного суда Украины, для того, чтобы выйти из СИЗО, Альперин должен был заплатить сумму денежного залога в 70 миллионов гривен. По данным интернет-издания Слово и дело, за Альперина внесли залог.

Сам бизнесмен не рассказал подробностей своего освобождения, но поблагодарил всех своих доброжелателей.

"С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы особенно приятно", - написал бизнесмен в соцсети.

В соцсети не очень радостно восприняли известие об освобождении Альперина из СИЗО. "Погуляй. До Суда Линча", "Эта коррумпированная тварь еще и стебется ..)) гори в аду альперин!!!", "Не. Ну а че. Бабушка дала в долг", - написали пользователи.

Напомним, 27 ноября Альперина задержали на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение Альперину. 29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Вадиму Альперину в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог. Срок ареста назначили до 25 января, а залог определили в размере 70 млн грн.