"Лицо, не обезображенное интеллектом": Зеленский пообещал вознаграждение за поимку контрабандиста

Зеленский пообещал вознаграждение за поимку преступника / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее высказался об "украинском скандале" в США, убежден, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который предлагал детективам НАБУ взятку, и накануне бежал, скрывается в Украине.

Отметим, Зеленский убежден, что далеко один из "крестных отцов контрабанды в Украине" не сбежал.

"Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично – ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом", - заявил президент во вторник, 27 ноября, на своей странице в Фейсбук.

Отметим, украинцы оставили под сообщением президента множество комментариев.

"Лицо, не обезображенное интеллектом", - отметила народный депутат Лиза Богуцкая.

Шо, лісапєта подаруєте? От і подарунок від естонських друзів знадобиться."Здається мені, що то вся ця лобуда з Альперіним і винагородою за поїмку - спроба красиво спекатись подарованого лісапєта:))", - высказалась Ангелина Шостак.

"До чого дожилися! ПреЗедент особисто просить здати чорта поліції за призент! Це другий зальот за день. Ну хоча б не сумно нам, є з чого посміятися, як і було обіцяно"хоч посміємося", - обратила внимание Гаркуша Татьяна.

Читайте также"Покрывают прокуратура и СБУ": Гончарук замахнулся на борьбу с контрабандойНапомним, ранее посреди бела дня в Николаеве схватили местного криминального авторитета Апти Ислангириева, более известного в городе как "Апти". Операцию по задержанию провели сотрудники СБУ совместно с полицией.

Так, автомобиль Апти Toyota Land Cruiser был заблокирован микроавтобусом "Тойота" и внедорожником "Тойота Хайлюкс" на проспекте Героев Сталинграда, в районе автозаправки "Амик". Выскочившие из обоих автомобилей оперативники задержали авторитета.