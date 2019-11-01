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В Николаеве схватили влиятельного криминального авторитета Апти и чеченца - видео

1 ноября 2019, 14:46

Апти Ислангириеву уже объявили о подозрении в совершении тяжких преступлений, которые квалифицированы по пяти статьям Уголовного кодекса.

В Николаеве задержали криминального авторитета
В Николаеве задержали криминального авторитета / Новости-Н

В пятницу, 1 ноября, посреди бела дня в Николаеве схватили местного криминального авторитета Апти Ислангириева, более известного в городе как "Апти".

К слову, операцию по задержанию провели сотрудники СБУ совместно с полицией.

Так, автомобиль Апти Toyota Land Cruiser был заблокирован микроавтобусом "Тойота" и внедорожником "Тойота Хайлюкс" на проспекте Героев Сталинграда, в районе автозаправки "Амик".

Выскочившие из обоих автомобилей оперативники задержали авторитета.

По информации, задержание проводилось в рамках расследования производства, связанного с незаконным завладением чужим транспортным средством.

Также стало известно, что по состоянию на 13.20 Апти Ислангириеву уже объявили о подозрении в совершении тяжких преступлений, которые квалифицированы по пяти статьям Уголовного кодекса.

Помимо Апти были задержаны еще два человека. Один из них — Руслан Кравчук, проходящий с Апти по одному уголовному производству, которое слушают в Ленинском суде города Николаева. Личные данные второго человека неизвестны.

Кроме того, сообщается, что вместе с бизнесменом Апти Ислангириевым был задержан Мовла Тимаров, уроженец Чечни, проведший в СИЗО Николаева несколько лет, передаеют Новости-N.

Читайте такжеВ кровавых разборках в Харькове всплыл донбасский следНапомним, ранее сообщалось, в Киеве "вора в законе" Андрея Недзельского (прозвища "Неделя" или "Львовский") во время торжеств по случаю свадьбы лишили титула и сильно избили.

Избитого уже экс-"вора в законе" вышвырнули за пределы территории, где были торжества, написал в Facebook бывший первый замглавы Нацполиции, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

Аброськин отметил, что у Недзельского "отняли" титул три "вора в законе".

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