В Киеве "вора в законе" лишили титула и сильно избили - Аброськин

В столице "воры в законе" оставили "коллегу" без титула, сообщил экс-первый замглавы Нацполиции.
В субботу вечером, 12 октября, в Киеве "вора в законе" Андрея Недзельского (прозвища "Неделя" или "Львовский") во время торжеств по случаю свадьбы лишили титула и сильно избили.
Избитого уже экс-"вора в законе" вышвырнули за пределы территории, где были торжества, написал в Facebook бывший первый замглавы Нацполиции, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин.
Аброськин отметил, что у Недзельского "отняли" титул три "вора в законе".
"…на торжествах по случаю свадьбы в семье Олега "Бакинского" три "вора в законе" лишили статуса "вор в законе" Андрея, известного по кличке "Неделя"/"Львовский"…", - сообщил ректор.
Ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области правоохранители накрыли сходку "воров в законе", на которой представители криминального мира хотели обсудить кандидатуру "смотрящего" за Старобельским следственным изолятором.