В Киеве "вора в законе" лишили титула и сильно избили - Аброськин

Андрей Недзельский лишился титула "вор в законе", сообщил Вячеслав Аброськин / ТСН

В субботу вечером, 12 октября, в Киеве "вора в законе" Андрея Недзельского (прозвища "Неделя" или "Львовский") во время торжеств по случаю свадьбы лишили титула и сильно избили.

Избитого уже экс-"вора в законе" вышвырнули за пределы территории, где были торжества, написал в Facebook бывший первый замглавы Нацполиции, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

Аброськин отметил, что у Недзельского "отняли" титул три "вора в законе".

"…на торжествах по случаю свадьбы в семье Олега "Бакинского" три "вора в законе" лишили статуса "вор в законе" Андрея, известного по кличке "Неделя"/"Львовский"…", - сообщил ректор.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области правоохранители накрыли сходку "воров в законе", на которой представители криминального мира хотели обсудить кандидатуру "смотрящего" за Старобельским следственным изолятором.