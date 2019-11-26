"Очень секретно": Зеленский высказался об "украинском скандале" в США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "украинский скандал" в США, который разгорелся после обнародования телефонного разговора с Дональдом Трампом. Глава государства заверил, что Киев не вмешивался во внутренние дела Штатов.

"Я, честно говоря, не очень люблю комментировать эту историю, вы же читали все. Все, что было очень секретно, все откровенно прочитали. Мы не вмешиваемся в выборы, в геополитику США. У нас есть наша независимая Украина", - цитирует Зеленского УНИАН.

По его словам, Вашингтон не блокирует помощь Украине.

"Никакого блокирования помощи сейчас нет, но не из-за моего разговора по телефону. А все, что было в разговоре, вы читали", - подытожил президент.

Напомним, заместитель помощника министра обороны США по делам РФ, Украины и Европы Лора Купер заявила, что официальный Киев мог знать о приостановлении военной помощи США еще в день разговора между президентами стран Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом 25 июля.

При этом сообщается, что приказ заморозить предоставление военной помощи США Украине отдал лично президент Дональд Трамп.

Кроме того, Украина из 400 миллионов долларов военной помощи не получила более 35 миллионов.

Позже Федеральный суд США обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, которые касаются приостановления военной помощи Украине.