Грязная кампания против Йованович: в США опубликовали пачку документов о контактах с Украиной

Госдеп США обнародовал сотню важных документов / Reuters

Государственный департамент США, который ранее поведал, кто приказал заморозить помощь Украине, опубликовал около 100 страниц документов, которые имеют отношение к Украине, в ответ на иск наблюдательной группы American Oversight.

По информации, среди документов - электронные письма, которые "подтверждают многочисленные контакты в мае 2019 года госсекретаря Майка Помпео и адвоката Трампа Джулиани".

"Мы видим, почему Майк Помпео отказался предоставлять эту информацию Конгрессу. Потому что это письменные доказательства того, что Джулиани обращался к госсекретарю, чтобы способствовать грязной кампании против посла США (Мари Йованович - ред.)". - отметил в пояснении исполнительный директор American Oversight Остин Эверс, передает портал группы.

В наблюдательной группе подчеркнули, что эти 100 стриниц докуметов – всего лишь первая порция документов, и "у администрации нет никаких юридических оснований, чтобы скрывать их от Конгресса".

"Это убедительно доказывает, что администрация препятствует правосудию", - подчеркинули в American Oversight.

Напомним, ранее сообщалось, в декабре 2018 года прошлого года президент США Дональд Трамп встречался с клиентами своего адвоката Рудольфа Джулиани - Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Американский президент изучал возможность поручить им задачу побудить украинские власти расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Читайте такжеВ США решили ликвидировать пост спецпредставителя Госдепа по УкраинеТакже ранее сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео решил уйти в отставку.

По информации, 55-летний Помпео вознамерился поучаствовать в выборах сенатора от штата Канзас в 2020 году.

Стало известно, что изначально Помпео хотел оставаться на своем посту до начала весны 2020 года, однако изменение сроков произошло на фоне очередной попыткой импичмента Дональда Трампа, передал журнал Time со ссылкой на три высокопоставленных источника в Республиканской партии США.