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Помпео решил покинуть пост госсекретаря США - СМИ

20 ноября 2019, 21:02

55-летний Помпео вознамерился поучаствовать в выборах сенатора от штата Канзас в 2020 году.

Помпео
Помпео решил уйти в отставку / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео, который ранее рассказал об оружии для "борьбы с русскими", решил уйти в отставку.

По информации, 55-летний Помпео вознамерился поучаствовать в выборах сенатора от штата Канзас в 2020 году.

Стало известно, что изначально Помпео хотел оставаться на своем посту до начала весны 2020 года, однако изменение сроков произошло на фоне очередной попыткой импичмента Дональда Трампа, передает журнал Time со ссылкой на три высокопоставленных источника в Республиканской партии США.

Более того, помощники Помпео подобную информацию опровергают. Да и сам Помпео неоднократно заявлял, что не планирует состязаться за должность сенатора и собирается как можно дольше работать госсекретарем.

Читайте такжеПризнать аннексию Крыма: в России рассвирепели из-за слов ПомпеоНапомним, ранее государственный секретарь США Майкл Помпео, который присутствовал при разговоре двух президентов - Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле и стал причиной громкого скандала в США, считает, что просьба главы Белого дома была вполне уместной.

"Я считаю, что было бы вполне уместно попробовать заставить другую страну перестать быть коррумпированной", - сказал Помпео.

Как известно, во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, стенограмма которого впоследствии была опубликована, американский лидер просил украинского коллегу начать расследование деятельности компании Burisma, связанной с сыном одного из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

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