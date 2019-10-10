Призыв бороться с коррупцией был уместным: Помпео вступился за Трампа

Майкл Помпео поддержал Дональда Трампа / Фото: Reuters

Государственный секретарь США Майкл Помпео, который присутствовал при разговоре двух президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле и стал причиной громкого скандала в США, считает, что просьба главы Белого дома была вполне уместной.

"Я считаю, что было бы вполне уместно попробовать заставить другую страну перестать быть коррумпированной", - сказал Помпео в интервью программе NewsHour, передает Reuters.

Как известно, во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, стенограмма которого впоследствии была опубликована, американский лидер просил украинского коллегу начать расследование деятельности компании Burisma, связанной с сыном одного из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

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"Своими словами и действиями, препятствуя правосудию и отказываясь отвечать на вопросы конгресса, президент Трамп обвинил сам себя. Перед всем миром и американским народом Дональд Трамп нарушил президентскую клятву, предал эту нацию и совершил действия, наказание за которое - импичмент", - заявил демократ.

В свою очередь, Дональд Трамп публично утверждал, что его заставили позвонить Зеленскому. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора.