Суд арестовал "короля контрабанды" Альперина с крупным залогом

Подозреваемый может внести залог размером в 70 млн грн.
Высший антикоррупционный суд 29 ноября избрал меру пресечения Вадиму Альперину, которого называют королем контрабанды, в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог.
Как сообщает УНН, назначили срок ареста до 25 января. Он может внести залог размером в 70 млн грн.
При этом прокуроры САП просили суд оставить Альперина под стражей с возможностью внесения более 280 млн грн залога, а защита – освободить немедленно или отправить под домашний залог.
В материалах следствия прокуроры указали, что Альперин занижал стоимость ввозимых товаров в 100 раз.
Как известно, бизнесмена подозревают в совершении преступлений, связанных с растаможкой по заниженным ценам товаров, импортируемых в Украину.
LIVE?: Суд оголошує запобіжний захід АльперінуОпубликовано УНН - Українські Національні Новини Пятница, 29 ноября 2019 г.
Ранее Альперину Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение.
Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский пообещал вознаграждение за поимку бизнесмена Вадима Альперина и назвал его "крестным отцом контрабанды".