Суд арестовал "короля контрабанды" Альперина с крупным залогом

ВАКС оставил "короля контрабанды" Альперина под стражей / Фото: V_Zelenskiy_official

Высший антикоррупционный суд 29 ноября избрал меру пресечения Вадиму Альперину, которого называют королем контрабанды, в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог.

Как сообщает УНН, назначили срок ареста до 25 января. Он может внести залог размером в 70 млн грн.

При этом прокуроры САП просили суд оставить Альперина под стражей с возможностью внесения более 280 млн грн залога, а защита – освободить немедленно или отправить под домашний залог.

В материалах следствия прокуроры указали, что Альперин занижал стоимость ввозимых товаров в 100 раз.

Как известно, бизнесмена подозревают в совершении преступлений, связанных с растаможкой по заниженным ценам товаров, импортируемых в Украину.

LIVE?: Суд оголошує запобіжний захід Альперіну Опубликовано УНН - Українські Національні Новини Пятница, 29 ноября 2019 г.

Ранее Альперину Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский пообещал вознаграждение за поимку бизнесмена Вадима Альперина и назвал его "крестным отцом контрабанды".