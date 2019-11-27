В Киеве задержали "крестного отца контрабанды" Альперина

Альперин сдался НАБУ / Фото: V_Zelenskiy_official

Одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом контрабанды" в Киеве.

"Альперин задержан НАБУ", - сообщил в Facebook замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Бывший депутат Сергей Лещенко уточнил в Telegram, что Альперина задержали на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"Задерживают Альперина по старому делу 2017 года, где одним из действующих лиц был еще агент НАБУ Евгений Шевченко. Тогда Шевченко спровоцировал на взятку за закрытие производств по нескольким предприятиям депутата облсовета Олега Бабенко. Но когда за ним пришли Бабенко выскочил в окно. Поэтому, когда предупредили Альперина, были подозрения, что и в прошлый раз слили не в ГПУ, а свои", - сообщает Telegram-канал The Newsroom.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский пообещал вознаграждение за поимку бизнесмена Вадима Альперина.