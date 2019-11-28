"Крестный отец контрабанды": Альперину объявили подозрение

Вадима Альперина считают руководителем преступной организации на таможне.
Задержанному бизнесмену Вадиму Альперину Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение.
По данным следствия, задержанного считают руководителем преступной организации, которая растамаживала импортные товары по заниженным ценам, говорится в сообщении НАБУ.
"Таким образом количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн гривен убытков государственным интересам возросло до 11 человек", - подчеркнули в Антикоррупционном бюро.
При этом действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.
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Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский пообещал вознаграждение за поимку бизнесмена Вадима Альперина и назвал его "крестным отцом контрабанды".