"Крестный отец контрабанды": Альперину объявили подозрение

Вадим Альперин / Фото: V_Zelenskiy_official

Задержанному бизнесмену Вадиму Альперину Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение.

По данным следствия, задержанного считают руководителем преступной организации, которая растамаживала импортные товары по заниженным ценам, говорится в сообщении НАБУ.

"Таким образом количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн гривен убытков государственным интересам возросло до 11 человек", - подчеркнули в Антикоррупционном бюро.

При этом действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.

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Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский пообещал вознаграждение за поимку бизнесмена Вадима Альперина и назвал его "крестным отцом контрабанды".