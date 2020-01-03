Против экс-директора ГБР открыли дело: в чем провинился Труба

Труба / УНИАН

НАБУ открыло уголовное производство в отношении экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы.

Соответствующие документы обнародовал адвокат Игорь Головань, который является защитником экс-президента Петра Порошенко в делах против него в ГБР. Он отметил, что уполномоченные лица НАБУ были обязаны внести соответствующие сведения в ЕРДР определением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). В документах указано, что досудебное расследование было начато 19 декабря 2019 года. В выписке из ЕРДР отмечается, что НАБУ расследуют возможное осуществление Трубой незаконного влияния на следователей ГБР для принятия решений с целью получения неправомерной выгоды.

Ранее Труба пожаловался на то, что не согласен с негативной оценкой его работы со стороны новой руководительницы ведомства Ирины Венедиктовой.

Также напомним, Главред писал, что в Госбюро расследований заявили, что "не справились с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня" по итогам 2019 года.

Отметим, в пятницу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.