"Это полный провал": в ГБР ошарашили заявлением

В Госбюро расследований заявили, что не "не справились с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня" по итогам 2019 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, в работе ГБР были установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении.

В ГБР просят направлять им предложения по преодолению кризиса в ведомстве, повышению эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

Читайте также"Сливать дела Майдана": Зеленский прояснил ситуацию с расследованием

"Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения", - говорится в сообщении.

Как ранее писал Главред, сотрудники ГБР нагрянули с обысками к экс-нардепу и бывшей главе ЦИК.

Также напомним, в пятницу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.