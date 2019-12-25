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Сотрудники ГБР нагрянули с обысками к экс-нардепу и бывшей главе ЦИК

25 декабря 2019, 23:57

В рамках расследования, которое ГБР проводит по заявлению нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого, у бывших политиков состоялись обыски.

Александр Грановский
Александр Грановский / УНИАН

Сотрудники ГБР пришли с обысками к экс-нардепу Александру Грановскому, а также к бывшей главе ЦИК Татьяне Слипачук в рамках расследования по заявлению нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого.

Как сообщили "Стране" в пресс-службе ведомства, обыски были проведены по факту снятия с выборов летом 2019 года кандидата в депутаты по 169 округу Александра Куницкого в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского.

По информации, обыски прошли и дома у Грановского, и у бывшей главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяны Слипачук, а также адвокатов юридической фирмы EQUITY, которую связывают с Грановским.

По данным издания, следственные действия прошли в рамках расследования, которое проводит ГБР по заявлению Куницкого, ныне народного депутата от партии "Слуга народа", поданного 16 июля 2019 года, относительно неправомерных действий членов ЦИК и экс-депутата от БПП Грановского.

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого на выборах, сославшись на информацию от Государственной погранслужбы, о том, что Куницкий в течение последних пяти перед днем внеочередных выборов выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней. При этом комиссия не приняла во внимание доводы Куницкого, что он отсутствовал в Украине в связи с пребыванием в служебных командировках.

Решение по Куницкому ЦИК принял в результате жалобы кандидата в депутаты по округу 169 Олега Петриченко, в которой он просил установить нарушение Куницким требований избирательного закона. Сам Петриченко не предпринимал никаких действий на округе в связи с его баллотированием и являлся, очевидно, техническим кандидатом.

Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в интересах Грановского, в результате чего 9 "замотивированных" Грановским членов ЦИК проголосовали за отмену его регистрации кандидатом в депутаты.

Грановский баллотировался в округе №169 в парламент как самовыдвиженец, несмотря на то, что в Раде он входил во фракцию БПП.

Позже Шестой апелляционный административный суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов Куницкого, и в итоге на парламентских выборах 21 июля он победил в мажоритарном округе 169, став нардепом.

Александр Грановский Татьяна Слипачук Александр Куницкий
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