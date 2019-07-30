ЦИК признал избранными в нардепы еще 49 кандидатов: кто прошел в Раду

ЦИК обьявили еще 49 признанных нардепов / УНИАН

Центральная избирательная комиссия 30 июля признала избранными в нардепы еще 49 кандидатов, которые победили в одномандатных избирательных округах.

"Во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 49 ОВО", - сказано на странице ЦИК в Facebook.

В парламент прошли:

В Винницкой области Максим Пашковский, Петр Юрчишин и Геннадий Вацак, в Днепропетровской - Юрий Мисягин, Елена Криворучкина и Александр Трухин.

В Донецкой области признаны избранными Федор Христенко и Александр Ковалев, в Закарпатской области - Роберт Горват, в Запорожской - Павел Мельник, в Ивано-Франковской - Оксана Савчук, Зиновий Андрийович и Владимир Тимофийчук.

В Киевской области избранным признан Николай Галушко, в Кировоградской - Александр Дануца, Олесь Довгий и Олег Воронько, в Луганской - Александр Лукашев, во Львовской - Наталия Пипа, Николай Княжицкий, Ярослав Рущишин и Андрей Кит.

В Николаевской области признан избранным Максим Дырдин, в Одесской - Артем Дмитрук и Олег Колев, в Полтавской - Андрей Боблях и Анастасия Ляшенко, в Ривненской - Александр Ковальчук, Виктор Мялик и Сергей Литвиненко.

В Сумской области избранными признаны Игорь Васильев, Игорь Молоток, Максим Гузенко и Николай Задорожний, в Тернопольской - Иван Чайкивский и Николай Люшняк.

В Харьковской области признаны избранными Александр Куницкий, Александр Фельдман, Дмитрий Любота и Александр Литвинов, в Херсонской - Игорь Колыхаев, в Черкасской - Любовь Шпак, Сергей Нагорняк, в Черниговской - Олег Семинский.

По киевским округам признаны избранными: Александр Юрченко, Леся Забуранна, Дмитрий Гурин, Николай Тищенко и Анна Бондарь.

Таким образом, по состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 84 из 199 народных депутатов Украины.

Напомним: