ЦИК признал избранными в нардепы еще 49 кандидатов: кто прошел в Раду

В парламент прошли действующие нардепы Олесь Довгий (самовыдвиженец), Николай Княжицкий (представитель партии Европейская солидарность), Александр Фельдман (самовыдвиженец, а также блогер, кандидат от Слуги народа Александр Куницкий.
Центральная избирательная комиссия 30 июля признала избранными в нардепы еще 49 кандидатов, которые победили в одномандатных избирательных округах.
"Во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 49 ОВО", - сказано на странице ЦИК в Facebook.
В парламент прошли:
В Винницкой области Максим Пашковский, Петр Юрчишин и Геннадий Вацак, в Днепропетровской - Юрий Мисягин, Елена Криворучкина и Александр Трухин.
В Донецкой области признаны избранными Федор Христенко и Александр Ковалев, в Закарпатской области - Роберт Горват, в Запорожской - Павел Мельник, в Ивано-Франковской - Оксана Савчук, Зиновий Андрийович и Владимир Тимофийчук.
В Киевской области избранным признан Николай Галушко, в Кировоградской - Александр Дануца, Олесь Довгий и Олег Воронько, в Луганской - Александр Лукашев, во Львовской - Наталия Пипа, Николай Княжицкий, Ярослав Рущишин и Андрей Кит.
В Николаевской области признан избранным Максим Дырдин, в Одесской - Артем Дмитрук и Олег Колев, в Полтавской - Андрей Боблях и Анастасия Ляшенко, в Ривненской - Александр Ковальчук, Виктор Мялик и Сергей Литвиненко.
В Сумской области избранными признаны Игорь Васильев, Игорь Молоток, Максим Гузенко и Николай Задорожний, в Тернопольской - Иван Чайкивский и Николай Люшняк.
В Харьковской области признаны избранными Александр Куницкий, Александр Фельдман, Дмитрий Любота и Александр Литвинов, в Херсонской - Игорь Колыхаев, в Черкасской - Любовь Шпак, Сергей Нагорняк, в Черниговской - Олег Семинский.
По киевским округам признаны избранными: Александр Юрченко, Леся Забуранна, Дмитрий Гурин, Николай Тищенко и Анна Бондарь.
Таким образом, по состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 84 из 199 народных депутатов Украины.
Напомним:
- 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов. Уверенную победу одержала партия Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса. Также в ЦИК определили и победителей во всех 199 мажоритарных округах.
- ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов.
- Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в Верховную Раду в течение 15 дней после дня проведения голосования, крайний срок истекает 5 августа.